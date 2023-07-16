تعرف على موعد مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة التي تأتي ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم المقبل.

يستعد النصر السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نادي سيلتا فيغو الإسباني على أرضية ملعب "الجارفي" في إطار ودي وتحضيري للموسم المقبل ضمن معسكر الفريق الحالي في البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد لويس كاسترو.

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وكان العالمي قد تمكن من الفوز في اللقاء الودي الأول أمام ألفيركا البرتغالي بهدفين نظيفين، ومن ثم اختتم ثاني مبارياته الودية أمام فارينس في معسكر البرتغال بخمسة أهداف مقابل هدف.

متى موعد مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية 2023؟

تقام مباراة النصر وسيلتا فيغو الودية في معكسر الفريق في البرتغال مساء يوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيغو الودية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل لمباريات النصر التحضيرية في البرتغال، ومن المقرر أن تبث مواجهة النصر الودية ضد سيلتا فيغو الإسباني على قناة SSC Sports.