هل رفض رونالدو انتقال زميله السابق في يوفنتوس إلى السعودية؟

استثنى لاعب يوفنتوس خوان كوادرادو خيار الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد أن زعم في تصريحات صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يريده هناك.

وكان كلًا من رونالدو وكوادرادو قد أمضيا سويًا ثلاثة مواسم في نادي يوفنتوس الإيطالي، وتمكنا وقتها من الفوز بالدوري الإيطالي مرتين، وهو ما زاد من فرص وإمكانية أن يجتمعا من جديد ولكن هذه المرة في المملكة العربية السعودية.

كوادرادو يكشف حقيقة رفض رونالدو له في الدوري السعودي للمحترفين

أصبح خوان كوادرادو حاليًا متاحًا للانتقال مجانيًا بعد أن فشل في تجديد عقده مع يوفنتوس هذا الصيف، وذلك على الرغم من أن صاحب الـ35 عامًا حقق 9 ألقاب مع النادي الإيطالي خلال مشاركته في أكثر 300 مباراة.

ووفقًا لموقع "Daily Mail" فإن اللاعب الكولومبي أكد أنه لا توجد هناك أي عروض متاحة له في الوقت الحالي للانتقال من أوروبا إلى السعودية، وعندما سئل عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي قال: "لا يزال لدي الشغف للعب والمنافسة، ولكن رونالدو هناك وعلى ما يبدو لا يريد تواجدي في السعودية".

وأضاف: "أنا مرتاح الآن وأفكر بما هو أفضل لي، أسال الله أن يساعدني في اتخاذ القرار المناسب، وكيل أعمالي في أوروبا الآن وأخبرني بأكثر من سيناريو، من الواضح أن هناك عدة خيارات متاحة سنقوم بتحليلها لاختيار الأفضل".

الجدير ذكره أنه في الوقت الذي أكد فيه كوادرادو أن انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين لن يتم، تشير التقارير أن هناك عدة أندية كبيرة في أوروبا مهتمة بخدماته وسيتم الإعلان عن التحاقه بأحد هذه الأندية قريبًا.