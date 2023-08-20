تعرف على موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الإقصائية المرتقبة.

يخوض نادي النصر السعودي مواجهة مهمة على أرضية ملعبه "الأول بارك" أمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في إطار منافسات الملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-24.

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ومن المقرر أن يصعد الفائز من هذه المباراة للمشاركة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستنطلق في 7 سبتمبر2023، وستستمر حتى 18 مايو 2024.

متى موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023-24؟

تقام مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن، 9:20 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا 2023-24؟

شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية "Saudi Sports Company" هي الناقل لمواجهة النصر وشباب الأهلي دبي في الملحق الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا وستنقل اللقاء على قناة SSC 1 HD، كما من المقرر أن تنقل المباراة أيضًا على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، وعلى قناة دبي الرياضية 1.