تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في المربع الذهبي.

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي الشباب السعودي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الشباب تمكن من اجتياز دور ربع النهائي أمام الوحدة الإماراتي بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4، أما الزعيم الأزرق الهلال فرض سطوته وحضوره القوي في دور الثمانية أمام الاتحاد السعودي وتمكن من حجز مقعده في المربع الذهبي بعد الفوز بنتيجة 3-1.

متى موعد مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق ومصر والأردن، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث ستبث مواجهة الهلال والشباب على قناة SSC 1 HD، وعلى قناة SSC 5 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية المتاحة على تطبيق Shahid VIP.