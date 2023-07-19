موعد مباراة الوحدات والفيصلي في كأس السوبر الأردني 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوحدات والفيصلي في بطولة كأس السوبر الأردني 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في مرحلة الذهاب.

يواجه حامل لقب كأس الأردن الموسم السابق نادي الوحدات غريمه التقليدي وبطل الدوري الأردني للمحترفين الموسم الماضي نادي الفيصلي على أرضية "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات ذهاب كأس السوبر الأردني 2023.

وبحسب تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن الفريق الذي سيحصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المواجهتين هو الفريق الفائز باللقب، أما في حالة التساوي بعدد النقاط سيفوز الفريق الذي يمتلك فارق أكبر بالأهداف بدون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض المنافس، وستكون الركلات الترجيحية هي الحل النهائي في حال سيطر التعادل على النتيجة بين الطرفين.

متى موعد مباراة الوحدات والفيصلي في كأس السوبر الأردني 2023؟

تقام مباراة الوحدات والفيصلي في ذهاب بطولة كأس السوبر الأردني مساء يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الأردن ومصر والسعودية وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والفيصلي في كأس السوبر الأردني 2023؟

شبكة قنوات الأردن الرياضية هي الناقل لمباريات المسابقات والبطولات الأردنية المحلية مثل بطولة كأس السوبر، ومن المقرر أن يتم بث مواجهة الوحدات ضد الفيصلي على قناة Jordan Sport HD المجانية على قمر نايل سات.