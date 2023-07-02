تعرف على موعد مباراة الوحدات وشباب الأردن في درع الاتحاد الأردني 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الجولة الثامنة من البطولة.

يستعد نادي الوحدات اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي شباب الأردن على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد" في إطار منافسات الجولة 8 من مسابقة درع الاتحاد الأردني 2023.

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المارد الأخضر كان وقع في فخ التعادل السلبي في المباراة في الجولة 7 أمام نظيره نادي معان، أما نادي شباب الأردن فقد تمكن من تحقيق فوز مثير على حساب نادي السلط بعد تسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 بتوقيع المحترف البرازيلي دوغلاس.

متى موعد مباراة الوحدات وشباب الأردن في درع الاتحاد الأردني 2023؟

تقام مباراة الوحدات وشباب الأردن في الجولة 8 من بطولة درع المئوية الأردني مساء يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدات وشباب الأردن في درع الاتحاد الأردني 2023؟

شبكة قنوات الأردن الرياضية هي الناقل لمباريات درع الاتحاد الأردني 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة الوحدات ضد شباب الأردن على قناة Jordan Sport HD المجانية على قمر نايل سات.