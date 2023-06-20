تعرف على موعد مباراة اليمن ضد تايلاند في كأس آسيا للناشئين 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة للمنتخب اليمني في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يستعد منتخب اليمن لخوض مواجهة قوية أمام منتخب تايلاند على أرضية ملعب "بي جي ستايديوم" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023.

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منتخب النسور اليمنية يتصدر المجموعة الأولى بالتساوي مع نظيره التايلاندي برصيد 6 نقاط، ويطمح في المواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للفوز وللتأهل كأول الترتيب ولتأكيد أحقيته أيضًا في الصدارة على حساب كل من تايلاند وماليزيا ولاوس.

متى موعد مباراة اليمن ضد تايلاند في كأس آسيا للناشئين 2023؟

تقام مباراة اليمن ضد تايلاند في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للناشئين مساء يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت اليمن والسعودية، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليمن وتايلاند في كأس آسيا للناشئين 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل لمباريات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023، حيث ستبث المواجهة على قناة beIN Sports AFC، كما ستنقل قنوات أخرى هذه المواجهة مثل قناة Alkass 9 HD، وقناة SSC Sports 1 HD.