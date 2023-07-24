تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن الاستعدادات والتحضيرات للموسم الجديد.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء ودي من العيار الثقيل يجمع بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ ونظيره بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي على أرضية ملعب "الأولمبي الوطني" في العاصمة اليابانية طوكيو.

السيتي كان خاض أولى مبارياته الودية والتحضيرية للموسم الكروي المقبل تحت قيادة بيب غوارديولا أمام نادي يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وتمكن خلال هذا اللقاء من الفوز بنتيجة 5-3.

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يتخطى ليفربول في سباق التعاقد مع تشواميني

أما البافاري، ستكون مباراته أمام السيتي الودية الأولى هذا الصيف، والتي سيسعى من خلالها للاستعداد والتحضير جيدًا للمنافسة على البطولات والألقاب الموسم القادم تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

متى موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الودية 2023؟

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي الودية في اليابان للموسم الجديد مساء يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباراة البايرن والسيتي الودية والتحضيرية في اليابان، ومن المقرر أن تبث المواجهة على قناة AD Sports 1 HD، أبو ظبي الرياضية 1.