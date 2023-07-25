تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد آرسنال الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة بين الفريقين ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بالولايات المتحدة.

يخوض نادي برشلونة أولى مواجهاته الودية هذا الصيف أمام نادي آرسنال الإنجليزي على أرضية ملعب "صوفي" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التحضير والاستعداد للموسم الكروي المقبل تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

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وكان من المفترض أن يلعب البارسا أول ودية في أميركا أمام نادي يوفنتوس الأسبوع الماضي، ولكن تم إلغاء المباراة بسبب تعرض لاعبي النادي الكتالوني لفيروس تسبب بالتهاب في المعدة والأمعاء، أما بالنسبة للجانرز فقد لعبوا مؤخرًا ودية أمام مانشستر يونايتد انتهت بالخسارة بنتيجة هدفين دون رد.

متى موعد مباراة برشلونة ضد آرسنال الودية 2023؟

تقام مباراة برشلونة ضد آرسنال في جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآرسنال الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة البارسا أمام الجانرز على قناة AD Sports 1 HD، أبو ظبي الرياضية 1، كما ستنقل قنوات أخرى المباراة مثل قناة Kuwait Sports HD، وقناة TV3 Catalunya HD.