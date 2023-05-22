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موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 08:03
(Photo by Miguel MEDINA / AFP)
(Photo by Miguel MEDINA / AFP)

تعرف على موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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يستعد منتخب تونس اليوم لملاقاة منتخب إنجلترا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها دولة الأرجنتين في الفترة ما بين 20 مايو إلى 11 يونيو.

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وتتجه الأنظار في العالم العربي هذا المساء إلى مباراة نسور قرطاج أمام الإنجليز لحساب المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخب العراق الذي سيلعب أولى مبارياته أمام الأوروغواي.

متى موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2023؟

تقام مباراة تونس ضد إنجلترا اليوم الإثنين 22 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة بحسب توقيت مختلف الدول العربية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا
الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم للشباب 2023؟

من المقرر أن تبث مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم للشباب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناتي beIN Sports HD، وقناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

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