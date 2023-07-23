تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يبدأ نادي ريال مدريد الاستعدادات للموسم الجديد بمواجهة ودية قوية أمام ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "روز بول" في مدينة باسادنيا بأميركا، وذلك في إطار التحضير للموسم المقبل 2023-2024.

وكان الملكي قد عزز الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بصفقات من العيار الثقيل أبرزها جود بيلينغهام، والموهبة التركية أردا غولر، ويتطلع عشاق الميرنغي لمتابعة اللقاء لمشاهدة هذه الأسماء الجديدة وهي تشارك تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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أمام البيغ ميلان، فقد دخل بقوة في سوق الانتقالات هذا الصيف من خلال التعاقد مع نجم تشيلسي كريسيتان بوليسيتش حتى يونيو 2027، بالإضافة إلى أنه يقترب من حسم صفقة النجم النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية 2023؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية والتحضيرية في جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم 2023 في الولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن تبث المواجهة الودية بين الريال والميلان على قناة AD Sports 1 HD.