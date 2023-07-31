تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة بين الفريقين في جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يضبط عشاق الساحرة المستديرة ساعاتهم على موعد مباراة قوية ستجمع بين ريال مدريد ونظيره يوفنتوس في إطار ودي على أرضية ملعب "استاد كامبينغ وورلد" ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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الريال يطمح في هذا اللقاء لتقديم الأفضل ومراضاة الجماهير بعد الخسارة في الودية الأخيرة أمام الغريم التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، أما يوفنتوس يسعى الآخر للوصول للتشكيلة الأنسب بعد التعادل الإيجابي في الودية الماضية أمام ميلان بهدفين لمثلهما.

متى موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية 2023؟

تقام مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية في جولة أبطال كرة القدم بأميركا فجر يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق، الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم بث المواجهة الودية بين الريال واليوفي على قناة AD Sports 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء على قنوات الكويت الرياضية وتحديدًا على قناة Kuwait Sports HD.