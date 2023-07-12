موعد مباراة سوريا ضد السعودية في نهائي دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سوريا ضد السعودية في نهائي دورة الألعاب العربية 2023 بين المنتخبات الأولمبية والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في البطولة.

يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره منتخب سوريا الأولمبي على أرضية ملعب "19 ماي 1956" في إطار منافسات نهائي بطولة دورة الألعاب العربية 2023 المقامة في الأراضي الجزائرية بنسختها الثالثة عشر.

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وكان التقى منتخب السعودية بنظيره السوري في مرحلة المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث تأهل كلاهما برصيد 5 نقاط للدور نصف النهائي على حساب كل من فلسطين وموريتانيا المنافسين الآخرين في نفس المجموعة.

متى موعد مباراة سوريا ضد السعودية في نهائي دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة سوريا ضد السعودية في نهائي دورة الألعاب العربية بالجزائر مساء يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وسوريا ومصر والأردن والعراق، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد السعودية في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، ومن المقرر أن تبث المواجهة النهائية بين السوري والسعودي الأولمبي على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات أخرى مجانية على قمر نايل سات مثل قناة الشارقة الرياضية.