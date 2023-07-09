تعرف على موعد مباراة سوريا ضد السودان في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في نصف نهائي البطولة.

يستعد منتخب سوريا الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب السودان الأولمبي على أرضية ملعب "19 ماي 1956" في إطار منافسات نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر في نسختها الثالثة عشرة.

اقرأ أيضًا: محرز يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي براتب أسبوعي يتخطى نصف مليون دولار

السوري الأولمبي تأهل أول مجموعته برصيد 5 نقاط بعد تعادلين أمام السعودية وفلسطين وفوز على موريتانيا بنتيجة 4-2، أما السوداني الأولمبي تأهل ثاني مجموعته برصيد 6 نقاط بعد ثلاثية في شباك لبنان وثنائية في شباك عمان، والخسارة الوحيدة كانت أمام البلد المضيف الجزائر بهدفين مقابل هدف.

متى موعد مباراة سوريا ضد السودان في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة سوريا والسودان في نصف نهائي بطولة دورة الألعاب العربية مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السودان، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سوريا والسعودية، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد السودان في نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة نصف النهائي بين السوري الأولمبي والسوداني الأولمبي على قناة Algerie HD 6 TV، كما ستنقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية المجانية على قمر نايل سات.