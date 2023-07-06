تعرف على موعد مباراة عمان والسودان في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة 3 من مرحلة المجموعات.

يستعد منتخب عمان الأولمبي لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب السودانا الأولمبي على أرضية ملعب "الشهيد حملاوي" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دورة الألعاب العربية 2023.

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ويتصدر العماني الأولمبي المجموعة الأولى برفقة الجزائر برصيد 4 نقاط بعد تعادل وفوز في أول جولتين، أما المنتخب السوداني الأولمبي سيحتاج لتحقيق الفوز للتأهل بعد توقف رصيده عند 3 نقاط عقب الخسارة في الجولة الثانية من نظيره الجزائري بنتيجة 2-1.

متى موعد مباراة عمان والسودان في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة عمان والسودان في الجولة الثالثة من بطولة دورة الألعاب العربية 2023 مساء يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السودان، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت سلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والسودان في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، وسيتم بث المواجهة بين عمان والسودان على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات الرياضية السعودية، وعُمان الرياضية وغيرها من القنوات المجانية المفتوحة على قمر نايل سات وعرب سات.