تعرف على موعد مباراة عمان ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات التي تتنافس خلالها المنتخبات العربية الأولمبية.

يستعد منتخب عمان الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب لبنان الأولمبي على أرضية ملعب "19 ماي 1956"، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب العربية 2023 لكرة القدم التي تستضيفها الجزائر في نسختها الثالثة عشر.

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وكان العماني الأولمبي قد سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام نظيره الجزائري الأولمبي، فيما مُني اللبناني الأولمبي بهزيمة قاسية بعد أن دك السوداني الأولمبي شباكه بثلاثية نظيفة ليتصدر المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات عربية تلعب بفرق الصف الثاني والشباب بعد اعتذار الكثير من الدول عن المشاركة، والمنتخبات المشاركة هي الجزائر المضيف للبطولة، السعودية، سوريا، فلسطين، موريتانيا، عمان، لبنان، والسودان.

متى موعد مباراة عمان ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023؟

تقام مباراة عمان ولبنان في الجولة الثانية من دورة الألعاب العربية مساء يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت لبنان والسعودية، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان في دورة الألعاب العربية 2023؟

شبكة التلفزيون الجزائري هي الناقل لمباريات دورة الألعاب العربية 2023، ومن المقرر أن يتم نقل مواجهة عمان ضد لبنان على قناة Algerie HD 6 TV، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل قناة Oman Sport HD، وقناة الرياضية السعودية، وسوريا الرياضية وغيرها من القنوات المجانية الأخرى على قمر نايل سات.