تعرف على موعد مباراة فلسطين والصين الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة لمنتخب الفدائي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء مثير سيجمع بين منتخب فلسطين ومنتخب الصين في مدينة داليان المكان المقرر لإقامة اللقاء الودي، وذلك في إطار استعدادات الفدائي لعدة استحقاقات الفترة المقبلة أبرزها التصفيات الآسيوية المزدوجة، ونهائيات أمم آسيا التي تقام مطلع العام القادم في قطر.

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وكان المنتخب الفلسطيني الأساسي قد وصل إلى الصين بقيادة المدرب مكرم دبوب بعد أن خاض الأربعاء الماضي مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

متى موعد مباراة فلسطين والصين الودية 2023؟

تقام مباراة فلسطين والصين الودية في مدينة داليان الصينية مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:35 مساءً بتوقيت القدس ومكة المكرمة، الساعة 3:35 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والصين الودية 2023؟

شبكة قنوات الكأس القطرية على قمر نايل سات هي الناقل لمباراة فلسطين والصين الودية 2023، حيث سيتم بث المواجهة على قناة Alkass HD، كما سيتم بث اللقاء على قناة Palestine TV Youth & Sports.