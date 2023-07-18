تعرف على موعد مباراة ليفربول وكارلسروه الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض أولى مواجهاته الودية أمام نظيره نادي كارلسروه الألماني في إطار الاستعدادات والتحضيرات للموسم المقبل تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة لقاء الريدز الأول له بعد غياب، وذلك بعد أن تم تعزيز الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعدد من الصفقات وتحديدًا في خط الوسط أبرزها أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

متى موعد مباراة ليفربول وكارلسروه الودية 2023؟

تقام مباراة ليفربول وكارلسروه الودية والتحضيرية للموسم الجديد مساء يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارلسروه الودية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل عادة لمباريات ليفربول ومباريات الأندية الأخرى الودية، ولكن لم يتم الإعلان أو التأكيد حتى الآن على نقل هذه الودية بين الفريقين، إلّا أنه يمكن متابعة هذا اللقاء عبر قناة ليفربول الرسمية LFC TV.