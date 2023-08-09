تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التي ستعلن عن انطلاق الموسم الجديد من البريميرليغ.

يستعد مانشستر سيتي لخوض أولى مواجهات الموسم الجديد خارج الديار أمام نادي بيرنلي على أرضية ملعب "تورف مور" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

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السيتي حامل اللقب بقيادة الفيلسوف بيب غواديولا يتطلع للبداية بقوة أمام الصاعد حديثًا للدرجة الأولى نادي بيرنلي، كما يتطلع لمراضاة الجماهير وخاصة بعد خسارة لقب الدرع الخيرية الأيام الماضية أمام المنافس الشرس نادي آرسنال.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي 2023؟

تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تبث مواجهة السيتي وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.