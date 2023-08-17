تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية ومرتقبة على أرضية ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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الماكبايس أعلن منذ البداية عن دخوله هذا الموسم للمنافسة بقوة على اللقب بعد الفوز الساحق بنتيجة 5-1 على أستون فيلا، فيما يدخل السيتي منتشيًا خاصة بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وأيضًا فوزه في الجولة الأولى من الدوري بثلاثية نظيفة على بيرنلي.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، ومن المقرر أن تنقل مواجهة السيتي أمام نيوكاسل على قناة beIN Sports 1 HD Premium.