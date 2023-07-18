تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعدادته وتحضيراته للموسم الجديد من خلال عدد من اللقاءات الودية، وهذه المرة يلتقي بنظيره نادي أولمبيك ليون الفرنسي في إسكتلندا.

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وكان فريق الشياطين الحمر تحت قيادة الهولندي تين هاغ قد تمكن من التفوق في أولى لقاءاته الودية على نظيره المحلي ليدز يونايتد بهدفين دون رد، فيما كان ليون قد خاض لقاء وديًا أمام دة تريفيرس الهولندي وتمكن من الفوز أيضًا بنتيجة 2-1.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون الودية 2023؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون الودية والتحضيرية للموسم الجديد مساء يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون الودية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل عادة لمباريات مانشستر يونايتد ومباريات الأندية الأخرى الودية، ولكن لم يتم الإعلان أو التأكيد حتى الآن على نقل هذه الودية بين الفريقين، ولكن يمكن متابعة هذا اللقاء عبر قناة مانشستر يونايتد الرسمية MUTV.