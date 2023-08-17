تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-24 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

يخوض نادي مانشستر يونايتد أول مواجهة خارج الديار هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبر على أرضية ملعب "استاد توتنهام هوتسبر" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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فريق الشياطين الحمر تحت قيادة تين هاغ تمكن من انتزاع أول 3 نقاط في الموسم الجديد بعد الفوز في الجولة الأولى على وولفرهامبتون بهدف دون رد، أما توتنهام فقد وقع في فخ التعادل بعد انتهاء مباراته الأولى أمام برينتفورد بنتيجة 2-2.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبر في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-24؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، ومن المقرر أن تنقل مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام على قناة beIN Sports 1 HD Premium.