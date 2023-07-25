تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد الودية 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بالولايات المتحدة.

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة ريال مدريد وديًا على أرضية ملعب "إن آر جاي" في هيوستن بأميركا، وذلك ضمن جولة أبطال كرة القدم 2023 التحضيرية للموسم الكروي المقبل.

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وكان فريق الشياطين الحمر قد خاض 3 مواجهات ودية منذ بداية هذا الصيف، آخرها أمام آرسنال وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين، أما الميرنغي فبدأ بالاستعداد مؤخرًا من خلال أول مواجهة ودية أمام ميلان وتمكن من الفوز بريمونتادا على النادي الإيطالي بنتيجة 3-2.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد الودية 2023؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال مدريد في جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة اليونايتد أمام الريال على قناة AD Sports 1 HD، أبو ظبي الرياضية 1.