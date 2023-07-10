تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التي تأتي ضمن استعدادات الأندية الإنجليزية للموسم الجديد.

يبدأ نادي مانشستر يونايتد أولى المواجهات التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام نظيره نادي ليدز يونايتد الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

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ويتطلع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ إلى التحضير جيدًا للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد خاصة بعد البدء باستقطاب الأسماء القوية أبرزها ماسون ماونت صاحب القميص رقم 7 ، وذلك للعودة بالفريق إلى واجهة البطولات والألقاب وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الودية 2023؟

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في المواجهة الودية والتحضيرية للموسم الجديد مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد الودية 2023؟

قناة مانشستر يونايتد الرسمية هي الناقل لمباريات الشياطين الحمر الودية في المباريات التحضيرية قبل الموسم الجديد، ومن المتوقع أن تبث مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد أيضًا على قناة بي إن سبورتس القطرية، ولكن لم يتم التأكيد على ذلك حتى الآن.