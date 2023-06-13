تعرف على موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا 2024 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام منتخب غينيا على أرضية ملعب "استاد مراكش الكبير" في المغرب في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل 2024.

AFP

ويتطلع منتخب الفراعنة الأكثر تتويجًا باللقب إلى حجز مقعده في البطولة القارية بعد أن ضمنت 6 منتخبات التأهل وهي السنغال حامل اللقب، والمغرب وتونس والجزائر وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو بالإضافة إلى كوت ديفوار البلد المستضيف للمسابقة.

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ويتصدر المنتخب المصري حاليًا المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع منتخب غينيا، مما يعني أن فوز أحدهما سيضمن التأهل للكان، بينما التعادل سيضمن صعود مصر وغينيا سويًا على حساب كل من إثيوبيا ومالاوي اللذان يلعبان ضمن المجموعة ذاتها.

متى موعد موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا 2024؟

تقام مباراة مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 مساء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا 2024؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل لمباريات تصفيات كأس أمم افريقيا 2024، ومن المقرر أن تبث المواجهة المرتقبة بين مصر وغينيا على قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق المصري علي محمد علي، كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا على قناة beIN Sports 1 FR.