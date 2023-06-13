تعرف على موعد مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة خلال فترة التوقف الدولي.

يستعد منتخب هولندا لخوض مواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا على أرضية ملعب "فينورد" في مدينة روتردام الهولندية في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

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المنتخب الكرواتي كان قد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه بنتيجة 3-1 على حساب منتخب النمسا في سبتمبر الماضي، أما الطواحين الهولندية تمكنت من انتزاع فوز مهم بهدف مقابل لا شيء أمام بلجيكا بتوقيع مدافع الريدز فيرجيل فان دايك.

متى موعد مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023؟

تقام مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 مساء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل لمباريات دوري الأمم الأوروبية 2023، ومن المقرر أن تبث مواجهة نصف النهائي بين هولندا وكرواتيا على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق أحمد البلوشي.