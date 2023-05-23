تعرف على موعد وقنوات البث لمباراة الوحدات والجليل في درع الاتحاد الأردني 2023، بالإضافة إلى أبرز وأهم التفاصيل الخاصة في هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يلاقي نادي الوحدات اليوم نظيره نادي الجليل على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد" في الزرقاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الأردني 2023.

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ويعتلي حاليًا صدارة درع المئوية الأردني نادي الفيصلي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المارد الأخضر نادي الوحدات في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويسعى من خلال لقاء اليوم مع الجليل لتحقيق الانتصار للتربع على صدارة هذه البطولة التي تنتهي في 4 يونيو المقبل.

متى موعد مباراة الوحدات والجليل في درع الاتحاد الأردني 2023؟

تقام مباراة الوحدات والجليل اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن والسعودية ومصر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والجليل في درع الاتحاد الأردني؟

من المقرر أن تكون قنوات البث لمباراة الوحدات ضد الجليل في الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الأردني هي قناة الأردن الرياضية، Jordan Sport HD.