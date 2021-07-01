مولر يتألم لخروج ألمانيا المبكر من يورو 2020

وجه النجم توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا رسالة اعتذار للجماهير على فرصة الهدف التي أهدرها خلال مباراة إنجلترا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وخسر منتخب ألمانيا أمام نظيره الإنجليزي، بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي، ليودع اليورو بشكل مبكر.

وكتب مولر عبر حسابه الرسمي على «فايسبوك»: «في تلك اللحظة التي تملك فيها فرصة إعادة فريقك إلى مباراة خروج المغلوب وإسعاد جماهير كرة القدم، وتهدر فرصة مثل هذه فإن الأمر يؤلمني».

وتابع: «يؤلمني زملائي في الفريق والمدرب الذين وضعوا ثقتهم بي، لكن قبل كل شيء، يؤلمني أكثر بسبب المشجعين الألمان الذين وقفوا إلى جانبنا ودعمونا خلال هذه البطولة الأوروبية، على الرغم من البداية الصعبة... شكراً لدعمكم».

يذكر أن مولر عاد لتمثيل المنتخب الألماني مؤخراً بعد استبعاده من قبل المدرب يواكيم لوف عقب خروج المانشافت المبكر من كأس العالم 2018.