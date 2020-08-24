مولر يعادل رقم كروس

عادل توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، رقماً تاريخياً للاعبين الألمان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مولر أساسياً أمام باريس سان جيرمان، أمس، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي توج فيه البافاري باللقب السادس في تاريخه.

ووفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن هذا النهائي هو الرابع لمولر في دوري أبطال أوروبا، بعد نهائيات (2010، 2012، 2013).

وأوضحت أن مولر عادل بالتالي رقم مواطنه توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي شارك في نهائيات (2013، 2016، 2017، 2018).

وحقق كروس اللقب في النهائيات الأربعة التي خاضها، بينما خسر مولر لقبي 2010، و2012.