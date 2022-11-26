مونديال قطر: أستراليا تسيطر وتتقدم على تونس بعد نهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب تونس ونظيره الأسترالي التي تقام حالياً على ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022 بتقدم السوكيروس بهدفٍ نظيف.

ولم يقدم "نسور قرطاج" عرضاً مقنعاً حتى الآن ليهمن الأستراليون على معظم المجريات.

وغاب التركيز عن فريق المدير الفني جلال القادري وارتكب لاعبوه العديد من الأخطاء وبدوا بعيدين عن المستوى المميز الذي قدموه أمام الدنمارك (0-0) في اللقاء الافتتاحي.

أستراليا تتقدم على تونس

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد برأسية ذكية ومتقنة نفذها ميتشيل ديوك وفشل الحارس التونسي أيمن دحمان في التصدي لها لتسكن شباكه بعد مرور 23 دقيقة على البداية.

وسنحت للتونسيين فرصتان محققتان، حين سدد محمد دراغر من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الأسترالي كان لها بالمرصاد.

بعدها بدقائق، ذهبت كرة يوسف المساكني بجانب مرمى الحارس ماثيو رايان بصورة غريبة.