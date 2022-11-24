مونديال قطر: أوروغواي تتعادل مع كوريا في مواجهة مثيرة

انتهت المباراة الندية والقوية بين منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي دون أهداف اليوم الخميس وذلك على أرضية ستاد المدينة التعليمية وضمن مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحاول الطرفان التسجيل خلال اللقاء المثير لكن فرصهما لم تكلل بالنجاح.

ولم يتمكن المخضرم لويس سواريز ونظيره هيونغ مين سون من زيارة الشباك.

ورد القائم فرصة للمدافع الأوروغوياني دييغو غودين في الشوط الأول.

فيما سدد مواطنه المتألق فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد تسديدة قوية ارتطمت بالطرف الخارجي لقائم كوريا الجنوبية الأيمن في أخطر فرص الشوط الثاني.

أوروغواي تتقاسم نقاط المباراة مع كوريا الجنوبية

بهذه النتيجة، رفع كلا المنتخبين رصيده إلى نقطة واحدة بانتظار نتيجة مواجهة المجموعة الأخرى التي ستجمع منتخبي البرتغال وغانا في وقتٍ لاحق من سهرة الخميس.