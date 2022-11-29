مونديال قطر: إنجلترا والولايات المتحدة تقتنصان التأهل لدور الـ 16

تأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 عن المجموعة الثانية بعد فوز الأول الكبير على منتخب ويلز بثلاثية، وتغلب الثاني على المنتخب الويلزي بهدفٍ نظيف اليوم الثلاثاء.

على أرضية ستاد أحمد بن علي، جاءت أهداف المنتخب الإنجليزي جميعها في الشوط الثاني عن طريق كلٍ من ماركوس راشفورد (هدفان) في الدقيقتين 50 و 68، وفيل فودين (52).

وفي المباراة التي جرت على أرضية ستاد الثمامة، أهدى كريستيان بوليسيتش المنتخب الأميركي بطاقة العبور بالهدف الذي سجله في الدقيقة 38.

الولايات المتحدة ترافق إنجلترا إلى الدور الثاني (المصدر: أ ف ب)

إنجلترا في الصدارة والولايات المتحدة في المركز الثاني

اقتنص المنتخب الإنجليزي بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.

فيما احتل المنتخب الأميركي المركز الثاني بفارق نقطتين.

واختتم منتخب إيران مشواره في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما منتخب ويلز فوجد نفسه في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

إنجلترا تواجه السنغال والولايات المتحدة تتحدى هولندا

وسيلاقي الإنجليز المنتخب السنغالي ثاني المجموعة الأولى في دور الـ 16، على أن يواجه المنتخب الأميركي غريمه الهولندي متصدر المجموعة الأولى.