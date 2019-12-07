مونشنغلادباخ يتفوق على بايرن ميونيخ

تمكن بوروسيا مونشنغلادباخ من تحقيق فوز تاريخي على ضيفه بايرن ميونيخ، بعدما حوّل تأخره إلى انتصار غالٍ في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوروسيا بارك ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لبايرن، حيث هُزم بطل البوندسليغا المرحلة الماضية من باير ليفركوزن على آليانز آرينا بسيناريو شبيه جداً، إذ أضاع الفريق وابلًا من الفرص وعاقبه ليون بايلي من هجمتين بهدفين.

الشوط الأول كان مثالياً لبايرن، لكنه أضاع الكثير من الفرص المحققة، أبرزها كانت الكرة التي مرت من على خط المرمى ولحق بها الحارس يان سومر في اللحظة الأخيرة.

ضغط بايرن أسفر أخيراً عن هدف جميل عبر إيفان بيريشيتش في الدقيقة 49، لكن التقدم البافاري لم يستمر طويلًا، حيث أدرك رامي بن سبعيني التعادل في الدقيقة 60 بصورة مميزة.

واصل بايرن الضغط والمحاولات لكنه اصطدم باستبسال دفاعي من مونشنغلادباخ، وتألق للحارس سومر، وبعد الفرص الكثيرة التي أضاعها بايرن كان من المنطقي أن يعاقب فريق هانزي فليك.

في الدقيقة 90 حصل مونشنغلادباخ على ركلة جزاء من خطأ فادح على خافي مارتينيز، ليحرز بن سبعيني الهدف الثاني له ولفريقه، ويمنحه ثلاث نقاط غالية على حساب العملاق البافاري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى النقطة 31 مواصلاً صدارته للبوندسليغا، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة رقم 28 ليتراجع إلى المركز الخامس مؤقتاً.

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