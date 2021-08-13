مونشنغلادباخ يجبر بايرن على التعادل في افتتاح الدوري الألماني

أجبر بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب على التعادل بهدف لمثله في اللقاء القوي الذي شهده ملعب بوروسيا بارك في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني.

تقدم صاحب الضيافة أولاً في الدقيقة العاشرة بهدفٍ حمل توقيع الحسن بليا، لكن النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي منح الفريق البافاري التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

ولم يتمكن الطرفان من زيادة غلتهما التهديفية في الشوط ليقتمسا نقاط المواجهة.

ورفع الفريقان رصيديهما بالتالي إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما بانتظار المواجهات الأخرى ضمن المرحلة الأولى من الدوري الألماني.