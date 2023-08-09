مونشي: إنفاق السعوديين صعق أوروبا

يرى الإسباني مونشي المدير الرياضي في أستون فيلا أن إنفاق السعوديين الهائل في سوق الانتقالات هذا الصيف صعق الأندية الأوروبية.

وناقش الإسباني الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية خلال الأسابيع الأخيرة في حوار مع مواطنته صحيفة "ماركا".

وقال مونشي: "الحقيقة أن ما حصل باغتنا، لم نكن نتوقع حصول مثل هذا الأمر، وتم كل شيء خلال شهرين.

"في البداية كان لاعباً واحداً... كريستيانو، ثم تبعه روبن نيفيش وكريم بنزيمة ونغولو كانتي.

"يجب أن نكون يقظين، لأنه إذا استمر الحال على نفس المنوال، سيشهد السوق ثورة غير مسبوقة، لأننا نواجه منافساً مستعداً لإحداث تضخمٍ في الأسعار والأجور بشكلٍ مهم.

"يبدو أنهم عازمون على الاستمرار، لنرى إذا كان تحركهم طويل الأمد".

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية خصص ميزانية ضخمة لمساعدة الأندية المحلية على استقطاب أبرز المواهب، وما زال العمل جارياً على إضافة المزيد من النجوم للدوري السعودي.