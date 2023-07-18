ميتروفيتش يطالب فولهام ببيعه لـ الهلال

طلب المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش من إدارة فولهام بيعه للهلال السعودي الساعي لضمه هذا الصيف وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى النادي المنافس في الدوري السعودي خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن ناديه اللندني يرفض التفريط فيه لصعوبة تعويضه ببديل مناسب.

وعرض الهلال على الهداف الصربي 3 أضعاف الـ 120 ألف جنيه استرليني التي يتقاضاها أسبوعياً في ملعب كريفين كوتيج، مما دفع صاحب الـ 28 عاماً للضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل.

وبما أن ضريبة الدخل منخفضة في السعودية، سيجني ميتروفيتش 3 أضعاف ما يحصل عليه حالياً في لندن.

وقالت الصحيفة أن الهلال عرض 34 مليون جنيه على فولهام من أجل اقتناص اللاعب، لكن النادي الإنجليزي رفض الموافقة على الصفقة.