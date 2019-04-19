ميترو: أزمة بين زيدان وإدارة ريال مدريد بسبب أداء بوغبا أمام برشلونة

يبدو زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مصراً على ضم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل سعيه لتعزيز صفوف الفريق بعد الفترة الصعبة التي عاشها هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية أن غريم ريال مدريد التقليدي برشلونة تسبّب في أزمة كبيرة بين زيدان وإدارة النادي بعدما أعادت الأخيرة التفكير بمستوى النجم الفرنسي الذي ظهر به أمام الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.

وودّع يونايتد المسابقة القارية من ربع النهائي على يد البارسا بعد خسارته أمامه مرتين (0-1 ذهاباً) و(0-3 إياباً).

ولم يكن أداء بوغبا مقنعاً في المباراة الأخيرة أمام برشلونة، إلا أن ذلك لم يمنع زيدان من إصراره على ضمه.

بدورها، تعتبر إدارة النادي الملكي أن المبلغ الذي طلبه مانشستر للاستغناء عن اللاعب (150 مليون يورو) كبيراً للغاية، وأن بوغبا لا يستحقه، بعد المستوى السيء الذي ظهر به.