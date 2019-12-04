ميسي: آلمني نجاح رونالدو

اعترف ليونيل ميسي بشكل واضح وصريح، أن غريمه كريستيانو رونالدو، أصابه بالإحباط خلال السنوات الماضية، وذلك لتفوقه في عدد مرات الفوز بالجوائز الفردية في السنوات الأربع الماضية.

وأنهى "ليو" شراكته مع "صاروخ ماديرا"، بالتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليتقدم بجائزة على غريمه.

وبعد عودته للتربع على قائمة أكثر لاعبي العالم فوزاً بجائزتي فرانس فوتبول وفيفا، قال الأرجنتيني في تصريحات للمجلة الفرنسية الراعية للكرة الذهبية: "كان أمراً استثنائياً عندما فزت بالجائزة 4 سنوات متتالية، والفوز بعد عشر سنوات من أول تتويج يعبر عن مسيرتي المهنية.

"من الصعب الحفاظ على القمة لسنوات، لكني كنت محظوظاً لأني تمكنت من القيام بذلك، وحصولي على الجائزة يظهر ذلك، لأني كنت أتنافس مع لاعبين أقوياء".

وسُئل "ماذا عن إحباط رونالدو؟ هذا الأمر نتعايش معه ونشعر به، لكن في حقيقة الأمر الألقاب الجماعية تبقى الأهم حتى وإن كانت الجوائز الفردية مجزية".

وفي رده على سؤال حول شعوره بالظلم لابتعاده عن الجائزة منذ عام 2015، أجاب قائلاً "دعوني أقول لكم أني فهمت لماذا لم أفز بها، على مستوى الفريق لم نحقق هدفنا الرئيسي وهو دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تعطيك أفضلية للفوز بالكرة الذهبية".

وختم حديثه في هذا السياق "فاز رونالدو بالجائزة في السنوات الماضية لأنه فاز مع فريقه بدوري الأبطال وكان حاسماً، وأنا لم يكن لدي الكثير لأفعله، كنت سعيداً كوني الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية 5 مرات، وأعترف بأني تألمت عندما عادلني رونالدو لأني لم أعد وحدي في القمة، لكن ذلك كان منطقياً، رغم أنه كان في أفضل حالاته عندما كنت وحدي بخمس جوائز".