ميسي: الأرجنتين غير مرشحة للفوز بكوبا أميركا

منشور 07 حزيران / يونيو 2019 - 12:34
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد النجم ليونيل ميسي عدم ترشيحه لمنتخب الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أميركا بالبرازيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يسعى للفوز بهذا اللقب بشدة.

وتحدث نجم برشلونة في حوار تلفريوني خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده: "كان الموسم شاقاً ومتعباً بالنسبة لي، خاصة في آخر 15 يوما من نهايته، وما حدث أمام ليفربول بالتحديد في دوري الأبطال".

وتابع ميسي قائلاً: "لست مضطراً للصراخ باستمرار، أنا أحب أن أكون قائداً، وأتعامل مع ذلك بهدوء".

وعن ذكرياته المؤلمة مع الأرجنتين في نسخة كوبا أميركا الماضية، بعد الخسارة من تشيلي في النهائي، قال: "خسرت النهائي الثالث على التوالي، والثاني أمام تشيلي، وأضعت ركلة ترجيح أيضاً، كل هذا جعلني أنفجر بعد المباراة، كنا نستحق أن نكون أبطالاً".

كلمات دالة:ليونيل ميسيمنتخب الأرجنتينكوبا أميركا 2019

Via SyndiGate.info


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