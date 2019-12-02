ميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

يبدو قائد الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي الأوفر حظاً ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك عندما تُعلن اليوم نتائج التصويت الذي تجريه سنوياً مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وضمّت لائحة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كلاً من السنغالي ساديو مانيه والهولنديين فيرجيل فان دايك وجورجينيو فاينالدوم والإنجليزي ترينت أليكساندر-آرنولد والحارس البرازيلي أليسون ومواطنه روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرتغالي بيرناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروينه والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير- إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونغ والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغين والفرنسي أنتوان غريزمان (برشلونة)، والحارس الفرنسي هوغو لوريس والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (توتنهام)، والصربي دوشان تاديتش والهولندي دوني فان دي بيك (أياكس)، والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، والبرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، والبلجيكي إيدين هازار والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).