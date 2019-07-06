ميسي: الطرد ثمن انتقادي لفساد اتحاد أميركا الجنوبية

أكد ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، أن طرده في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا 2019 كان متعمداً عقب انتقاده لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونمبيول) منذ أيام مشدداً على رفضه دعم الفساد.

وحصل "ليو" على أول بطاقة حمراء في مباراة رسمية بتاريخه والثانية له مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك بعد احتكاك مع غاري ميديل قائد منتخب تشيلي.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "لو أن الحكم (ماريانو دياز دي فيفار) منح بطاقة صفراء لكلينا لكانت المشكلة انتهت، لكن يبدو أن ما قلته بعد مباراتنا أمام البرازيل كان له عواقبه.

"لم أذهب إلى توزيع الجوائز لأني لا أريد أن أكون جزءاً من هذا الفساد، لم يحترمونا في البطولة وتعمدوا إبعادنا عن النهائي.

"حرم الحكام والقائمون على البطولة الجمهور من الاستمتاع، تم إفساد العرض".

يذكر أن منتخب الأرجنتين تغلب على غريمه التشيلي بهدفين لهدف ليظفر بالمركز الثالث.