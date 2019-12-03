ميسي بعد الفوز بالكرة الذهبية: اعتزالي اقترب

قال ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي أن موعد الاعتزال قد اقترب، وذلك في أولى تصريحاته عقب فوزه بالكرة الذهبية لعام 2019 للمرة السادسة، ليصبح أكثر المتوجين بها تاريخياً.

وأكد الأرجنتيني أنه سعيد بهذا الفوز، وأن الحدث له طعم خاص دائماً بالنسبة له: "عملنا جميعاً من أجل ذلك، هذه الجائزة نتيجة العمل الجماعي مع زملائي، أود أن أشكرهم على ما حققناه جميعاً العام الماضي".

وتابع: "الاعتزال بات قريباً، وصلت عامي الـ 33 أو في الطريق نحوه هذا أمر صعب جداً، أود الاستمتاع بما تبقى من مسيرتي.

"أود أن أشكر الصحفيين الذين صوتوا لي واختاروني، هذا سمح لي بالتميز، كما أريد أن أشكر جماهير برشلونة وزملائي في النادي.

"منذ 10 أعوام استملت أول كرة ذهبية لي هنا في باريس، لم أكن أتصور أن مسيرتي ستسير على هذا الشكل، الآن أصبح لدي 6 كرات ذهبية، إنها لحظة مختلفة بكل تأكيد"

وختم بقوله: "أنا سعيد بأن أعيش كل هذا، بالفعل على المستوى الشخصي والرياضي أحاول التحسن كل مرة، لدي انطباع بأني أستطيع أن أقدم أكثر، هذا السر هو ما يصل بي إلى التميز، لكن النجاح الجماعي يبقى الأهم".

وفاز أسطورة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنوياً، متفوقا على كل من الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس صاحبي المركزين الثاني والثالث.