ميسي سعيد بأسبوعه الأول في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير أن النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي سعيد بأيامه الأولى في باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي.

ووضع قائد برشلونة السابق خطة لما يرغب بتحقيقه رفقة النادي الفرنسي الذي وقع له لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث.

وقال "ليو" في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "أعتقد أن الفريق جاهز للمنافسة مجدداً على لقب دوري الأبطال الذي كان قريباً من اقتناصه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

"أتمنى أن أكون قادراً على تقديم الإضافة المرجوة، وأن أقود الفريق للفوز بهذا اللقب الذي يعني الكثير للنادي وللمشجعين ولي شخصياً.

واعترف ميسي بأن الرحلة التي أوصلته إلى باريس سان جيرمان كانت مجنونة، حيث قال: "كان الأمر جنونياً بصراحة، منذ اللحظة التي صدر فيها البيان الرسمي، تهافت الناس إلى الشوارع دون أن يعرفوا ما إذا كنت سآتي إلى هنا فعلياً لأن الأمور لم تكن واضحة بعد.

"إنها أول تجربة لي خارج برشلونة، وبعد فترتي الطويلة هناك، فهذه التجربة مجنونة، واستمتع بكل لحظة فيها، وأتوق شوقاً للبدء.

"أنا سعيد بعودتي للعب إلى جانب نيمار بعد فترة تباعد طويلة، كما أني متحمس للعب رفقة زملائي الآخرين."