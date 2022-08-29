ميسي غير راضٍ عن استبداله خلال مباراة باريس وموناكو

بدا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مستاءً ومصدوماً عقب استبداله من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام موناكو التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الأحد ضمن الدوري الفرنسي (ليغ 1).

واستبدل المدير الفني الجديد كريستوف غالتيه الهداف المخضرم حينما كان الباريسيون يحتاجون لهدف من أجل التغلب على فريق الإمارة.

تقدم موناكو بعد مرور 20 دقيقة على البداية عن طريق الألماني كيفين فولاند، قبل أن يعادل البرازيلي نيمار جونيور لصاحب الضيافة في الدقيقة 70.

وارتدت فرصة سانحة لميسي خلال الشوط الأول عن القائم.

لكن غالتيه قرر الاستغناء عن خدمات الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات في الدقيقة 87 في قرار أثار الجدل كونه جاء في وقت كان الباريسيون فيه بأشد الحاجة لهدفٍ يمنحهم نقاط اللقاء الثلاث.

ومع أن ميسي ظهر بصورة أفضل من زميله الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن المدير الفني فضل استبدال الأرجنتيني بالإسباني بابلو سارابيا.

وبدا "ليو" محبطاً على دكة البدلاء بعد مغادرته أرضية ملعب بارك دي برانس في صور تناقلتها وسائل الإعلام بعد المباراة.

يذكر أن عقد الهداف البالغ من العمر 35 عاماً مع باريس سان جيرمان سينتهي بحلول صيف العام القادم، وتبدو عودته لبرشلونة واردة في ظل عشقه الشديد للنادي ورغبة المدرب تشافي هيرنانديز والرئيس جوان لابورتا في رؤيته يرتدي قميص الفريق مرة ثانية.