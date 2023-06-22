ميسي لـ مبابي: غادر باريس سان جيرمان صوب هذا الفريق

وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي النصيحة لزميله الفرنسي كيليان مبابي بضرورة البحث عن "مشروع" جديد يضمن له الفوز وتحقيق أفضل الإنجازات.

وسيرحل "ليو" عن باريس سان جيرمان هذا الشهر بعد انتهاء العقد الذي يربط الطرفين، على أن يرتدي قميص إنتر ميامي في صفقة مجانية.

في المقابل، سيستمر مبابي مع الفريق الباريسي مبدئياً لموسم آخر سيرحل بعده دون مقابل أيضاً بعد رفضه تمديد عقده لما بعد صيف العام المقبل.

وزعم موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن الأرجنتيني وجه نصيحة لمبابي مفادها أن عليه اختيار برشلونة عوضاً عن ريال مدريد بحال رحيله عن ملعب بارك دي برانس.

ولطالما ارتبط الهداف الفرنسي بالنادي الملكي الذي كان قريباً من ضمه في الماضي، إلا أن ميسي يريد أن يرى مبابي بقميص البارسا في المستقبل القريب.

ماذا قال ميسي لـ مبابي؟

قال الأرجنتيني لزميله بحسب ديفينسا سنترال: "أفضل أن تذهب إلى البارسا، لكن إذا أردت مدريد، فعليك بذلك، لأنك تستحق اللعب مع فريق يمتلك مشروعاً جدياً للفوز."

وتشكل هذه التصريحات انتقاداً واضحاً لاستراتيجية باريس سان جيرمان الذي استثمر مئات الملايين في الصفقات خلال الأعوام الماضية، لكنه عجز حتى الآن عن الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.