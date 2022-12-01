ميسي: مارادونا سيكون "سعيداً للغاية" بتأهل الأرجنتين

يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا سيكون "سعيداً للغاية" بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأصبح "ليو" أكثر اللاعبين تمثيلاً للأرجنتين في تاريخ كأس العالم بوصوله إلى المباراة رقم 22 ليتفوق على مواطنه الراحل.

وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مهماً على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين منحه بطاقة العبور في صدارة المجموعة.

ومع أن الهداف المخضرم أهدر ركلة جزاء لبلاده قبل نهاية الشوط بـ 6 دقائق، إلا أنه عبر عن "سعادته" بهذا التأهل.

ماذا قال ميسي عن مارادونا؟

وقال صاحب الـ 35 عاماً بعد المباراة في تصريحات إعلامية: "علمت بالأمر مؤخراً، لم أكن على دراية بهذا الشيء من قبل، يسعدني مواصلة تحقيق مثل هذه الإنجازات.

"أعتقد أن دييغو سيكون سعيداً من أجلي، لأنه لطالما أظهر لي عاطفة كبيرة، وكان سعيداً باستمرار حينما كانت الأمور تسير لمصلحتي."

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه خصمه الأسترالي في دور الـ 16 يوم السبت المقبل على ستاد أحمد بن علي المونديالي.