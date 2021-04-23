ميسي ورونالدو يتقاسمان رقماً قياسياً جديداً

سجل ليونيل ميسي هدفه الـ 25 في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة على خيتافي.

وبتسجيله هذا العدد من الأهداف عادل الأرجنتيني رقماً قياسياً سبقه إليه غريمه كريستيانو رونالدو.

وبالهدفين اللذين سجلهما في مرمى خيتافي في المباراة التي انتهت بفوز البارسا 5-2، أصبح ميسي ورونالدو اللاعبين الوحيدين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى اللذين يسجلان على الأقل 25 هدفاً في 12 موسماً مختلفاً هذا القرن.

وسجل ميسي (33 عاماً) هدفين قبل نهاية الشوط الأول، ثم صنع الرابع الذي سجله رونالد آراوخو.

كما كان ميسي سبباً في حصول أنتوان غريزمان على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس.

وبعكس رونالدو، حقق ميسي انطلاقته مسجلاً على الأقل 25 هدفاً في الموسم بشكل متتالي بداية من موسم 2009–2010.

في المقابل، سجل رونالدو هذه الأهداف خلال مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وناديه الحالي يوفنتوس، الذي سجل معه 25 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بينما جاءت جميع أهداف ميسي مع برشلونة.

وبفضل الهدفين اللذين سجلا أنهى "ليو" فترة من الغياب عن تسجيل الأهداف على ملعب فريقه أمام خيتافي.

ولم يسجل ميسي في آخر ثلاث مباريات واجه فيها برشلونة غريمه خيتافي على ملعب كامب ناو، وهي أطول فترة غياب لميسي عن التسجيل أمام خصمه المدريدي في البطولة.