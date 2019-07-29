ميسي وسط شجار خلال حفل موسيقي في إيبيزا

انتشرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها النجم ليونيل ميسي وسط جموع كبيرة من المشاركين في حفل موسيقي حضره في جزيرة إيبيزا الإسبانية أثناء قضائه آخر أيام عطلته الصيفية قبل الانضمام لبرشلونة استعداداً للموسم الجديد، وسط تقارير أفادت بتعرضه لاعتداء خلال الحفل.

وظهر في اللقطات محاولة رجال الحماية إخراج ميسي من بين الجموع الذين تعالت أصواتهم خلال الحفل الموسيقي وسط أنباء عن وقوع شجار، في الوقت الذي كان فيه "ليو" مع زوجته أنتونيلا روكوتزو في آخر أيام إجازته الصيفية التي يقضيها في الجزيرة حتى 31 من الشهر الجاري.

ولم تظهر اللقطات المنتشرة تعرض ميسي للضرب، ولكن بدت محاولته للخروج من الحفل الموسيقي صعبة بسبب الشجار، لكن تغريدات أشار فيها أصحابها إلى أن الأرجنتيني تعرض لاستفزاز من أحد الموجودين في الحفل وكاد أن ينشب شجار بينهما.

وقضى ميسي إجازته بعد مشاركته في مسابقة كوبا أميركا التي احتلت فيها الأرجنتين المركز الثالث.

واعتاد ميسي وعائلته وأطفاله قضاء وقت سنويا في جزيرة إيبيزا ولم يكن وحده، بل كان يرافقه زميله لويس سواريز وكذلك جوردي آلبا وسيسك فابريغاس وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية.