ميسي ومبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آنجيه

البوابة - يرتحل باريس سان جيرمان لملاقاة مستضيفه آنجيه ليلة الجمعة لحساب الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام آنجيه اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دانيلو بيريرا، سيرخيو راموس، ماركينيوس

خط الوسط: نونو مينديش، فيتينيا، فابيان رويز، كارلوس سولير، أشرف حكيمي

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي