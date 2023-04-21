ميسي ومبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آنجيه

البوابة - يرتحل باريس سان جيرمان لملاقاة مستضيفه آنجيه ليلة الجمعة لحساب الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام آنجيه اليوم في الدوري الفرنسي
المدرب: كريستوف غالتيه
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: دانيلو بيريرا، سيرخيو راموس، ماركينيوس
خط الوسط: نونو مينديش، فيتينيا، فابيان رويز، كارلوس سولير، أشرف حكيمي
خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي
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