ميسي يؤكد جاهزيته

أعلن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عبر حسابه على "إنستغرام"، جاهزيته للعودة، بعدما توقفت المنافسات في معظم دول العالم قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونشر الأرجنتيني مقطع فيديو يظهر جانباً من التدريبات التي أجراها في بيته خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى بعض اللقطات من أهدافه مع منتخب الأرجنتين.

وأرفق الفيديو بتعليق: "بدأ العد التنازلي، أنا جاهز للرياضة".

ويفتتح برشلونة بقيادة ميسي مشواره، بعد عودة الدوري الإسباني بمواجهة مستضيفه ريال مايوركا غداً السبت، لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني، التي يتصدرها برشلونة برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد.